Быт в форме: в России появится общественный рейтинг здоровья регионов

Ограничение продажи алкоголя и пункты проката предметов для новорожденных, мобильные модули для диспансеризации, новые женские консультации и детские поликлиники. Эти и другие меры по сохранению здоровья и обеспечению активной, продолжительной жизни поможет систематизировать и оценить общественный рейтинг здоровья регионов, который начнет выходить со следующего года. Первый вариант будет представлен на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в 2026 году, рассказал главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия. О том, какие механизмы по поддержанию здоровья россиян станут ключевыми в ближайшее время, — в материале «Известий».

Пятерка регионов-лидеров

В России создадут общественный рейтинг здоровья регионов, сообщил президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» (проходит в Москве с 14 по 16 мая 2025 года).

— Это будет межотраслевой объективный, прозрачный рейтинг, объединяющий статистику, мнение граждан и экспертную оценку, — сказал он на открытии форума.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ Лео Бокерия и заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова участвуют в церемонии открытия XX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в Гостином Дворе в Москве Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В основе рейтинга будут лежать открытые данные государственной статистики, официальные отчеты регионов, следует из имеющейся у «Известий» концепции. Он будет включать в себя данные о здоровье населения и состоянии здравоохранения (доступность медуслуг, уровень проведения диспансеризации, коэффициенты рождаемости и смертности и т.д.).

По каждому направлению будет выделена пятерка регионов-лидеров. Оценка вклада каждого субъекта федерации в формирование здоровой среды для жизни граждан будет основана на синтезе ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, которые утверждает президент России, включая показатели в областях здравоохранения, спорта, экологии, образования, культуры и городской среды.

Задача рейтинга — не сравнивать регионы между собой, а стимулировать их к взаимному развитию, выявить лучшие практики, подчеркнул Лео Бокерия. Он пригласил все субъекты Федерации включиться в работу над совместной проработкой критериев. Будут учтены предложения от губернаторов, региональных министерств, общественных и профессиональных организаций.

— Надеемся, что в этом рейтинге каждый регион увидит не оценку сверху, а зеркало своей заботы о людях в цифрах, в решениях и в результатах, — добавил он.

Церемония открытия XX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в Гостином Дворе в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В концепции, с которой ознакомились «Известия», отмечается, что миссия проекта — поддерживать развитие культуры здоровья на всех уровнях управления. В частности, это будет делаться через мотивирование губернаторов к более активной реализации инициатив по достижению государственных приоритетов и целей, признание и поддержку лучших практик в своих регионах, их тиражирование на всю страну, привлечение внимания общества и поддержку усилий региональных властей по созданию условий для здоровья, благополучия и долголетия.

Рейтинг представят на форуме в следующем году.

Как идет борьба с алкоголем

Некоторые регионы уже добились значительных результатов в борьбе со смертностью от причин, связанных с употреблением алкоголя, отметил на форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. Минздрав, по его словам, разрабатывает федеральные и региональные стратегии по ограничению употребления алкоголя россиянами.

— Среди федеральных мер — контроль цен и ограничение продажи алкоголя в определенных местах, включая запрет на дистанционную торговлю. Региональные власти могут адаптировать эти меры в зависимости от местных условий, — сказал министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В качестве примера эффективности таких мер он выделил Вологодскую область, где ограничения времени продажи уже дали результаты. С 1 марта алкоголь в регионе продают по будням только с 12:00 до 14:00. В результате число умерших от причин, связанных с алкоголем, в марте снизилось в регионе на 41,2% год к году, а в апреле — на 18,2%.

Эти меры, по словам министра, не потребовали инвестиций в систему здравоохранения. В качестве другого удачного примера он привел Якутию, где продажу алкоголя запретили более чем в 200 населенных пунктах, то есть почти трети всех сел региона.

— С 2005 по 2023 год в Якутии на 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, на 50,3% сократилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнул министр. — По итогам 2023 года в трезвых селах по сравнению с остальными смертность ниже на 30% от причин, обусловленных алкоголем, и на 23% — от алкогольной кардиомиопатии, — отметил Михаил Мурашко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Среди других возможных региональных мер, по словам министра, — дополнительное увеличение размеров территорий, прилегающих к социально значимым объектам, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции, а также введение дополнительных требований к уставному капиталу для организаций, продающих алкоголь в розницу.

Как повышают рождаемость

Одной из основных тем форума стало повышение рождаемости. Так, по словам Михаила Мурашко, в России в рамках нацпроекта «Семья» будет создано более 300 женских консультаций. Кроме того, получат новое медицинское оборудование более чем 140 перинатальных центров. Запланирована модернизация детских больниц и детских поликлиник.

В нацпроект также включили профилактические осмотры с новым подходом.

— Это специальный медицинский мобильный технологический модуль, который, приезжая в организованные коллективы, за короткий промежуток времени позволяет детям пройти диспансеризацию, а родителям — получить заключения , которые будут переданы для дальнейшего наблюдения по месту жительства ребенка, — отметил министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас в России лишь 10% пар заранее планируют беременность, 90% приходят на прием уже с ней, отметила, выступая на форуме, акушер-гинеколог Национального медицинского исследовательского центра Екатерина Шереметьева. Она также отметила, что репродуктивное поведение российских женщин изменилось: сейчас средний возраст рождения детей сдвинулся в сторону 30 лет и, по прогнозам Росстата, будет расти дальше.

Работа над повышением рождаемости активно ведется на региональном уровне, заверили главы субъектов. Например, в Вологодской области создали 26 бесплатных пунктов проката предметов для новорожденных, поделился губернатор субъекта Георгий Филимонов. В такие пункты могут обратиться студенческие, многодетные семьи и одинокие родители. В регионе также запустили центры молодого родителя, создали службы по подготовке семей к рождению ребенка, открыли комнаты матери и ребенка в университетах области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также действует программа «Защити меня сегодня» по работе с беременными, добавил Георгий Филимонов. Благодаря ей врачи могут получить 5 тыс. рублей за каждую сохраненную беременность и 25 тыс. рублей за рождение ребенка.

— Частные медицинские организации региона прекратили выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности, — заверил губернатор.