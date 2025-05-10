Что-то не хочется: розничные продажи алкоголя в РФ снизились почти на 15%

Российский рынок алкоголя продемонстрировал снижение — в первом квартале 2025 года зафиксировано падение розничных продаж практически всех видов спиртного. Общий объем реализованной продукции сократился на 14,7%, до 47,877 млн декалитров (дал). К падению спроса привело увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию , указывают эксперты. Сохранится ли этот тренд — выяснили «Известия».

Обвал продаж

Розничные продажи почти всех видов алкоголя в I квартале 2025 года сократились на 14,7%. Объем опустился до 47,877 млн дал. В статистику не вошли пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Данные о снижении продаж в розницу приводит Росалкогольтабакконтроль. Из них следует, что реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. дал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наблюдающееся снижение розничных продаж связано с изменением ценовой конъюнктуры, рассказали «Известиям» в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками. В случае со слабоалкогольной продукцией изменение порядка расчета акциза и увеличение его ставки с 1 мая 2024 года привело к сокращению объемов производства.

«После указанных изменений производство слабоалкогольной продукции практически полностью переместилось в группу напитков брожения (пиво, медовуха и др. — Ред.). Соответственно, розничные показатели также переместились в данную категорию», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Продажи водки в I квартале упали на 7,2%, составив 17 млн дал. Объемы коньяка, реализованного в розницу, сократились до 3,1 млн дал (–12,6%). Количество проданных ликероводочных изделий между тем выросло на 12,3%, до 4,23 млн дал.

Продемонстрировали рост и продажи игристых вин. За указанный период они увеличились на 4,9%, до 5,14 млн дал. Объемы проданных виноградных вин, однако, снизились на 2%, до 12,98 млн дал. Доля ликерных вин в розничной торговле сократилась на 8,8%, до 266,7 тыс. дал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение наблюдается и в сегменте виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом. За отчетный период их продажи уменьшились на 9,1%, до 385,7 тыс. дал. Напитки без этилового спирта показали сокращение на 59,8%, до 66,9 тыс. дал. Объем реализации плодовой алкогольной продукции стал меньше на 73,3%, до 797,7 тыс. дал.

Цена вопроса

Падение продаж на рынке продуктов питания традиционно происходит после новогодних праздников, напоминает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Это касается и алкоголя.

Сокращение спроса на алкоголь связано с изменением его цены, вызванным инфляцией , указали «Известиям» в Ассоциации производителей «Русской водки». Дополнительные факторы — увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию. Свое влияние также оказали ограничения на розничную продажу продукции по месту и времени, вводимые властями разных регионов.

В 2025 году акциз на водку поднялся на рекордные 15%, в связи с чем минимальная розничная цена выросла с 299 до 349 рублей за 0,5 литра , уточняет президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его мнению, это некоторым образом перераспределило покупательские предпочтения в алкоголе в пользу тех напитков, цена на которые выросла не так значительно.

То же касается и снижения продаж вина, на которое оказало влияние подорожание импортных продуктов, согласен главный амбассадор винного портфеля Luding Group, руководитель по обучению школы сомелье WineState Владимир Косенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Пошлины на вина из недружественных стран в 2023–2024 годах поднялись до 25%, что привело к тому, что цена в 400 рублей превратилась в более чем 800 рублей . Цены на ранее ввезенные запасы меняли постепенно, но сейчас эта разница стала очень заметной, — рассказывает он.

Повысилась стоимость и российского вина, поскольку на отечественный бизнес влияет ключевая ставка Центробанка , сегодня составляющая 21%.

Стоит отметить, что разница между себестоимостью алкоголя и его розничной ценой с учетом государственного регулирования времени продаж развивает теневую розницу и домашнее самогоноварение, данных о которых нет в официальных исследованиях, дополняет Анфиногенов.

— Продажи самогонных аппаратов в первом квартале этого года выросли на 5%. Количество оборудования на руках у населения оценивается примерно в 3 млн единиц. Домашний самогон составляет около 20% от всего потребления крепкого алкоголя , — обращает внимание эксперт.

Еще один важный фактор, приведший к снижению спроса, — тренд на здоровый образ жизни, в том числе у старшего поколения , считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

— Потребители сегодня всё-таки менее зависимы от алкоголя — уровень потребления в последние годы стал меньше. Люди расценивают алкоголь как некое сопровождение еды или пятничного вечера, но не обязательный повседневный продукт. Соответственно, при повышении цен человек просто отказывается от покупки, — разъясняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Да и понижение спроса, по его словам, сейчас не слишком выраженное и может оказаться краткосрочным. По основным категориям рынок по-прежнему находится на достаточно высоких показателях. Особенно это касается вина, уверен Ставцев.

Угасшая популярность

В группе слабоалкогольных напитков существует две основных категории , напоминает Александр Ставцев.

— Первая — это так называемые RTD (ready to drink), то есть готовые к употреблению напитки. Это джин-тоники, ром-колы и другие готовые коктейли на основе крепкого алкоголя, продаваемые в жестяных банках, — рассказывает эксперт.

Продажи таких напитков в последние годы существенно сократились. Они, по мнению Александра Анфиногенова, покидают рынок из-за высокой розничной цены, связанной в первую очередь с акцизами на спирт.

Ко второй категории относятся напитки, внешне напоминающие игристое вино . Раньше они продавались в категории «слабоалкогольные напитки». Сейчас они позиционируются как пивные напитки или сидры . Как уточняет собеседник «Известий», по этой причине одни и те же этикетки статистически сейчас присутствуют в нескольких категориях. И это отчасти объясняет, почему в России выросли продажи пивных напитков. Проще говоря, популярность этих продуктов не снизилась — позиционирование стало другим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем, как отмечает Анфиногенов, размах рынка слабоалкогольных напитков, наблюдавшийся в нулевых, сходит на нет. Это происходит из-за изменения потребительского отношения к слабоалкогольным напиткам, а оно, в свою очередь, связано со сменой поколений.

Праздничный бум

Важный аспект, который влияет на спрос в первом полугодии, — продолжительность майских праздников , подчеркивает Александр Ставцев. В этом году выходных довольно много. Соответственно, у людей появляется больше свободного времени, и потребление растет.

— По этой же причине, кстати, может быть относительно невысоким потребление в первом квартале по сравнению с предыдущим годом, потому что у нас в прошлом году в этот период праздничных дней было больше. Длинные выходные были и в День защитника Ртечества, и в Международный женский день, — полагает эксперт.

В этом году на фоне большего количества праздничных дней потребление в мае может оказаться сопоставимо с уровнем 2024-го или даже немного его превышать, прогнозирует он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но длинные выходные — не единственный фактор, влияющий на увеличение спроса. Весенний рост продаж алкоголя также связан с погодными условиями , обращает внимание Александр Анфиногенов. Наступление тепла увеличивает на 4–5% продажи пива и вина. За ним растет и приобретение крепкого алкоголя (5–6%).

Устойчивая популярность

Самым крупным сегментом российского рынка алкоголя по-прежнему остается пиво , отмечает Александр Ставцев. Уровень его потребления превышает 8 млрд литров. Вина граждане выпивают в 10 раз меньше.

— Один из факторов связан с тем, что пиво более доступно с точки приобретения, потому что на государственном уровне его продажа иначе регулируется. И пивной рынок продолжает искать свою аудиторию, закладывая большие бюджеты на пиар продукта через рекламу «нулевок» . За счет этого идет более выраженная коммуникационная кампания в этой категории, формирующая потребительскую среду, — убежден собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Типичный потребитель пива в РФ — это женатый мужчина средних лет, с неполным высшим или высшим образованием и доходом среднего или выше среднего уровня, рассказывает Александр Анфиногенов.

— Для такого человека потребление пива в жизни достаточно консервативно. Чтобы выпить одну-две баночки пива, ему не нужно ждать праздника или застолья, — считает эксперт.

В минувшем году, к слову, объемы пива приросли также за счет покупателей вина. На фоне повышения цен на импортное вино несколько миллионов потребителей в ретейле перешли от одного типа напитка к другому, дополняет Ставцев.

— Однако сейчас потребление в этой категории алкоголя корректируется на фоне повышения ставки ввозных пошлин на импортное пиво. Полная картина станет понятна по итогам первого полугодия, — уточняет он.