Бокальное мастерство: 8 Марта россияне отметят с отечественным игристым

В Международный женский день праздничную атмосферу будет создавать бокал российского игристого: доля этих отечественных напитков на полке составляет 70% . Об этом «Известиям» рассказали импортеры и продавцы этой алкогольной продукции. Минимальный чек покупки игристого вина к празднику составит 240 рублей, а максимальный — почти 70 тыс. рублей за бутылку иностранного напитка , уточнили они.

Какие вина доминируют на полке

Поздравлять женщин 8 марта будут с бокалом отечественного игристого. Именно на него приходится около 70% продаж в натуральном выражении , рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Далее следуют игристые вина из Италии, Испании, Франции, Португалии, ЮАР, Чили и других стран . Ассортимент в зависимости от формата магазина насчитывает до 300 видов игристого.

— Одна из ключевых причин высокого спроса на отечественное игристое — это конкурентная цена на фоне роста стоимости импортных вин . Кроме того, многие покупатели предпочитают именно отечественную продукцию , — рассказал он. — Сейчас появились линейки российских премиальных игристых, которые занимают первые места по итогам дегустаций вслепую на международных конкурсах, опережая знаменитых французских производителей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В этом году в крупных торговых сетях минимальная цена бутылки вина объемом 0,75 л составляет 159 рублей, игристого — от 240 рублей . Например, цена на последнее без учета акций стартует от 279 рублей, на Prosecco — от 1,2 тыс., а вино из французской провинции Шампань можно будет приобрести от 3,9 тыс. рублей. Стоимость наиболее дорогого шампанского составляет 69 990 рублей , добавили «Известиям» в пресс-службе Metro.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Доля продаж отечественных игристых растет вместе с рынком и близка к 70% , отметил коммерческий директор ООО «Винный дом Инкерман» Дмитрий Кулагин.

— За последние четыре года мы видим ежегодный рост категории игристых вин . Это происходит по нескольким причинам: хорошее соотношение цены и качества отечественной продукции, роль государственной поддержки винодельческой отрасли, благодаря которой высаживают виноград, модернизируют производство, поддерживают продвижение российских вин на полках магазинов , — рассказал он «Известиям».

Какие вина предпочитают покупатели

Действительно, доля российских игристых вин на полке в ритейле растет, сказали «Известиям» в Роскачестве. Наиболее популярный у потребителя ценовой сегмент 300–700 рублей практически полностью представлен на данный момент игристыми винами российского производства , добавили там.

— Продажи также подтверждают это: доля отечественного игристого в натуральном выражении приблизилась к 70%, а темпы прироста вдвое превысили среднерыночные показатели , — отметили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Там также пояснили, что этому во многом содействует сразу несколько факторов. Прежде всего это поддержка со стороны государства, с 2022 года власти последовательно увеличивали импортные пошлины и акцизы на этот напиток . Также влияет и то, что наши игристые приобретают всё большую популярность у покупателей — 59% предпочитают именно их , согласно опросам центра изучения потребительского поведения Роскачества в 2024 году (+8 п.п. к 2023-му).

Отечественные производители вина успешно обеспечивают внутренний рынок: в 2024-м изготовление игристых увеличилось на 24,7% по сравнению с 2023-м , отметили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Тимкив

Так, например, прошлый год сложился в пользу Краснодарского края: в регионе выпустили более 71 млн л вина (+30% к 2023 году). В Крыму без учета Севастополя производство игристых осталось на прежнем уровне — около 10 млн . Также хорошие результаты демонстрирует Дагестан: регион вырос в объеме более чем на 40% по сравнению с 2023 годом . Выпуск игристого производства в Санкт-Петербурге увеличился на 18,2%, до 20 млн л, а в Московской области практически с нулевых отметок подскочил до 7 млн л (+242% к 2023 году).

От чего зависит выбор потребителей

Как и в предновогодний период, россияне отдают предпочтение продукции российских виноделов , рассказал импортер алкогольной продукции компания Ladoga. В зависимости от региона и торговой точки доля отечественных игристых может составить 50–70%, в прошлом году она была ниже — максимум 60% .

— Не все россияне смирились с новыми ценами на любимые импортные игристые после повышения пошлин и акцизов. Многие стали смотреть в сторону дружественных стран и продукции российских виноделов , — пояснили там. — Довольно существенная часть потребителей и вовсе перешла в сегмент крепких напитков, например джин, ром, виски, которые подходят для смешивания с безалкогольными напитками, что позволяет остаться в «низком градусе» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Цены на качественные российские игристые начинаются в районе 600 рублей , отметили в компании. Если говорить об иностранном алкоголе, то нижняя планка будет совершенно другой. Так, например, стоимость Prosecco — самого популярного зарубежного игристого вина — начинается от 1 тыс. рублей, средняя цена на него колеблется от 1,7 тыс. до 2,5 тыс . Вина Шампани можно найти от 3 тыс. рублей, более серьезные дома стартуют от 6 тыс. рублей и почти до бесконечности : цены за уникальные образцы могут достигать чисел с пятью нулями.

Россия представляет потребителям самые доступные варианты , сказал «Известиям» исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Отечественные напитки можно найти по цене от 450 рублей, тогда как игристых импортных вин почти не осталось в этом сегменте. В категории до 1 тыс. рублей почти весь ассортимент составляют российские игристые вина . Импортные встречаются в среднем и премиальном сегментах.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Так, раньше Prosecco можно было найти за 600 рублей, сейчас его средняя цена стартует от 1,2 тыс. рублей, она может быть и выше, это зависит от торговой точки , добавил он. Стоимость французского шампанского начинается от 5 тыс. рублей за бутылку , именитые бренды — Veuve Clicquot, Piper-Heidsieck, Louis Roederer, G.H. Mumm — обойдутся в среднем 6–7 тыс. рублей и выше.