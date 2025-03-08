Бокальное мастерство: 8 Марта россияне отметят с отечественным игристым
В Международный женский день праздничную атмосферу будет создавать бокал российского игристого: доля этих отечественных напитков на полке составляет 70%. Об этом «Известиям» рассказали импортеры и продавцы этой алкогольной продукции. Минимальный чек покупки игристого вина к празднику составит 240 рублей, а максимальный — почти 70 тыс. рублей за бутылку иностранного напитка, уточнили они.
Какие вина доминируют на полке
Поздравлять женщин 8 марта будут с бокалом отечественного игристого. Именно на него приходится около 70% продаж в натуральном выражении, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Далее следуют игристые вина из Италии, Испании, Франции, Португалии, ЮАР, Чили и других стран. Ассортимент в зависимости от формата магазина насчитывает до 300 видов игристого.
— Одна из ключевых причин высокого спроса на отечественное игристое — это конкурентная цена на фоне роста стоимости импортных вин. Кроме того, многие покупатели предпочитают именно отечественную продукцию, — рассказал он. — Сейчас появились линейки российских премиальных игристых, которые занимают первые места по итогам дегустаций вслепую на международных конкурсах, опережая знаменитых французских производителей.
В этом году в крупных торговых сетях минимальная цена бутылки вина объемом 0,75 л составляет 159 рублей, игристого — от 240 рублей. Например, цена на последнее без учета акций стартует от 279 рублей, на Prosecco — от 1,2 тыс., а вино из французской провинции Шампань можно будет приобрести от 3,9 тыс. рублей. Стоимость наиболее дорогого шампанского составляет 69 990 рублей, добавили «Известиям» в пресс-службе Metro.
Доля продаж отечественных игристых растет вместе с рынком и близка к 70%, отметил коммерческий директор ООО «Винный дом Инкерман» Дмитрий Кулагин.
— За последние четыре года мы видим ежегодный рост категории игристых вин. Это происходит по нескольким причинам: хорошее соотношение цены и качества отечественной продукции, роль государственной поддержки винодельческой отрасли, благодаря которой высаживают виноград, модернизируют производство, поддерживают продвижение российских вин на полках магазинов, — рассказал он «Известиям».
Какие вина предпочитают покупатели
Действительно, доля российских игристых вин на полке в ритейле растет, сказали «Известиям» в Роскачестве. Наиболее популярный у потребителя ценовой сегмент 300–700 рублей практически полностью представлен на данный момент игристыми винами российского производства, добавили там.
— Продажи также подтверждают это: доля отечественного игристого в натуральном выражении приблизилась к 70%, а темпы прироста вдвое превысили среднерыночные показатели, — отметили в организации.
Там также пояснили, что этому во многом содействует сразу несколько факторов. Прежде всего это поддержка со стороны государства, с 2022 года власти последовательно увеличивали импортные пошлины и акцизы на этот напиток. Также влияет и то, что наши игристые приобретают всё большую популярность у покупателей — 59% предпочитают именно их, согласно опросам центра изучения потребительского поведения Роскачества в 2024 году (+8 п.п. к 2023-му).
Отечественные производители вина успешно обеспечивают внутренний рынок: в 2024-м изготовление игристых увеличилось на 24,7% по сравнению с 2023-м, отметили в организации.
Так, например, прошлый год сложился в пользу Краснодарского края: в регионе выпустили более 71 млн л вина (+30% к 2023 году). В Крыму без учета Севастополя производство игристых осталось на прежнем уровне — около 10 млн. Также хорошие результаты демонстрирует Дагестан: регион вырос в объеме более чем на 40% по сравнению с 2023 годом. Выпуск игристого производства в Санкт-Петербурге увеличился на 18,2%, до 20 млн л, а в Московской области практически с нулевых отметок подскочил до 7 млн л (+242% к 2023 году).
От чего зависит выбор потребителей
Как и в предновогодний период, россияне отдают предпочтение продукции российских виноделов, рассказал импортер алкогольной продукции компания Ladoga. В зависимости от региона и торговой точки доля отечественных игристых может составить 50–70%, в прошлом году она была ниже — максимум 60%.
— Не все россияне смирились с новыми ценами на любимые импортные игристые после повышения пошлин и акцизов. Многие стали смотреть в сторону дружественных стран и продукции российских виноделов, — пояснили там. — Довольно существенная часть потребителей и вовсе перешла в сегмент крепких напитков, например джин, ром, виски, которые подходят для смешивания с безалкогольными напитками, что позволяет остаться в «низком градусе».
Цены на качественные российские игристые начинаются в районе 600 рублей, отметили в компании. Если говорить об иностранном алкоголе, то нижняя планка будет совершенно другой. Так, например, стоимость Prosecco — самого популярного зарубежного игристого вина — начинается от 1 тыс. рублей, средняя цена на него колеблется от 1,7 тыс. до 2,5 тыс. Вина Шампани можно найти от 3 тыс. рублей, более серьезные дома стартуют от 6 тыс. рублей и почти до бесконечности: цены за уникальные образцы могут достигать чисел с пятью нулями.
Россия представляет потребителям самые доступные варианты, сказал «Известиям» исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Отечественные напитки можно найти по цене от 450 рублей, тогда как игристых импортных вин почти не осталось в этом сегменте. В категории до 1 тыс. рублей почти весь ассортимент составляют российские игристые вина. Импортные встречаются в среднем и премиальном сегментах.
Так, раньше Prosecco можно было найти за 600 рублей, сейчас его средняя цена стартует от 1,2 тыс. рублей, она может быть и выше, это зависит от торговой точки, добавил он. Стоимость французского шампанского начинается от 5 тыс. рублей за бутылку, именитые бренды — Veuve Clicquot, Piper-Heidsieck, Louis Roederer, G.H. Mumm — обойдутся в среднем 6–7 тыс. рублей и выше.
Выбор потребителей во многом зависит от бюджета: в доступном сегменте наибольшим спросом пользуются российские игристые вина. В средней ценовой категории популярно Prosecco — за счет легкого вкуса и универсальности. В премиальном сегменте покупатели чаще выбирают шампанское, особенно известные марки, которые традиционно ассоциируются с праздником и высоким статусом, подчеркнул Александр Липилин.