Родительный падеж: у России появилась демографическая стратегия

Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики на период до 2036 года. Меры направлены на увеличение рождаемости и улучшение здоровья населения. Стратегия станет важным шагом на пути к улучшению демографической ситуации в стране , считают эксперты. Однако нехватка ресурсного обеспечения, региональные различия и бюрократические барьеры могут снизить эффект от ее реализации. Подробности — в материале «Известий».

Национальный приоритет

В России утвердили стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Цели стратегии — сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья граждан, а также поддержка и защита семей как фундаментальной основы российского общества с помощью традиционных ценностей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В документе содержатся конкретные меры, направленные на достижение поставленных задач. В частности, для укрепления здоровья семей и повышения рождаемости запланирована комплексная программа. Особое внимание будет уделено вопросам репродуктивного здоровья. С этой целью власти расширят сеть женских консультаций и проведут модернизацию перинатальных центров. Намечено также совершенствование скрининговых программ для беременных женщин и детей.

Кроме того, в числе запланированных мер повышение доступности медицинской помощи женщинам по месту жительства, включая сельские территории и малые города, развитие программ реабилитации и психологической поддержки после рождения ребенка, совершенствование методов лечения бесплодия, повышение их доступности и эффективности.

Продуман в стратегии и комплекс мер поддержки семей с детьми. Ее будут оказывать за счет развития и совершенствования государственной социальной помощи и инструментов, направленных на повышение доступности жилья для семей, в том числе арендного и социального.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В вузах планируют создать условия для студенческих семей и учащихся с детьми — комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания, места для проживания в общежитиях и т.д.

Отдельно стратегией предусматривается расширение практики гибкого графика, дистанционного и индивидуального формата работы для беременных женщин и сотрудников, имеющих несовершеннолетних детей.

Комплекс мер коснется и детских садов. Запланировано, в частности, создание дежурных групп, которые позволят синхронизировать режим работы дошкольных учреждений с графиками родителей воспитанников. Продолжится проведение капремонта и дооснащения детских садов. Внимание также уделят вопросу повышения транспортной доступности образовательных учреждений для детей из отдаленных территорий.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В свою очередь, для укрепления института семьи в стратегии предлагается расширение программы психологического сопровождения пар, направленной на профилактику разводов. В числе остальных мер — утверждение дня многодетной семьи в регионах, учреждение общественных наград для бабушек и дедушек с несколькими внуками, развитие программ активного долголетия и т.д.

Реализация стратегии пройдет в два этапа — в периоды с 2025-го по 2030-й и с 2031 по 2036 год. Контроль за исполнением предложенных мер будет осуществлять правительство РФ.

Демографическая яма

Современная Россия входит в первую десятку стран по численности населения. По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики, на начало 2025 года в стране проживает 146 млн человек (без учета новых регионов).

Как и многие другие государства, Россия находится на этапе демографического перехода, характеризующемся снижением уровня рождаемости, отдалением вступления в брак и деторождения на более поздний период, а также преобладанием малодетных и однопоколенных семей, указывается в стратегии. Процесс естественной убыли населения наблюдается в РФ с 2017 года. В 2024 году она составила 545,1 тыс. человек.

К 2030 году, по прогнозу статистического ведомства, численность населения сократится до 143,3 млн человек. А к 2036 году количество граждан и вовсе снизится до 140,96 млн человек.

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Одна из главных проблем — стремительное сокращение числа женщин репродуктивного возраста. К 2023 году их количество уменьшилось до 34,2 млн человек (против 39,4 млн в 2006 году). Тенденция на сокращение сохранится до 2046 года, за это время число женщин репродуктивного возраста снизится до 27,4 млн человек.

Значительным при этом остается число женщин, не имеющих детей. 77% россиянок в возрасте 20–24 лет не имели детей по состоянию на 2020 год (1,7 млн женщин). Первый ребенок у женщин в среднем появляется на свет в возрасте 26,2 года.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сокращение числа женщин репродуктивного возраста усугубило последствия демографической ямы 90-х годов, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. При этом молодые люди сегодня откладывают создание семьи из-за экономической нестабильности и жилищных проблем. А миграционный прирост лишь частично компенсирует естественную убыль населения.

К серьезным демографическим вызовам также относится старение граждан , убеждена член комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, член Общественного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы Саниям Коваль. Увеличение среднего возраста россиян ведет к сокращению трудоспособного населения и повышению нагрузки на пенсионную систему, предупреждает она.

Комплексный подход

В этих условиях грамотная демографическая политика становится приоритетом государства. Принятая правительством стратегия является важным шагом на пути к улучшению ситуации в стране, уверена Саниям Коваль.

Предлагаемый комплекс мер поддержки семей с детьми определяется целостной программой и характеризуется широкой направленностью, отмечает кандидат экономических наук, директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий Ольга Золотарева. В частности, важную роль в увеличении рождаемости могут сыграть финансовая поддержка многодетных семей, улучшение медицинского обслуживания и пропаганда традиционных семейных ценностей , считает Саниям Коваль.

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

— Значимыми шагами также представляются доступность ипотеки для семей с детьми, помощь при грудном вскармливании и восстановлении после родов , — дополняет Надежда Капустина.

Также окажется полезным содействие в совмещении гражданами семейной и профессиональной реализации , полагает Золотарева. Опыт других стран показывает, что создание благоприятной среды для сочетания воспитания детей и карьеры действительно стимулирует рождаемость, подтверждает Капустина. Такие инструменты, как гибкий график работы для родителей и доступность дошкольных учреждений, должны использоваться по всей России , а не только в крупных городах.

Бег с препятствиями

Разработанная стратегия поможет в решении демографических проблем в России, но не станет панацеей, предупреждает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ее реализация неизбежно будет связана с определенными сложностями, допускает Саниям Коваль. Одна из них — ресурсное обеспечение. Эффективная реализация программ поддержки семей потребует значительных финансовых вложений, что может стать проблемой в условиях ограниченного бюджета.

Свою роль, по словам эксперта, сыграют и региональные различия. Проблема рождаемости варьируется в зависимости от географической зоны, что требует гибкого подхода к каждому субъекту страны.

— Могут возникнуть сложности и в изменении общественного сознания. Пропаганда традиционных ценностей может встретить сопротивление среди молодежи, ориентированной на индивидуализм и карьеру , — прогнозирует Коваль.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Среди препятствий при реализации стратегии также можно выделить бюрократические барьеры при получении льгот, которые часто отталкивают потенциальных получателей от социальной поддержки, и недостаточно проработанные механизмы создания рабочих мест рядом с местами проживания молодых семей , дополняет Надежда Капустина.

Важно и то, что многие меры, предложенные в стратегии, явно ориентированы на городское население, обращает внимание председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина. Одна же из главных демографических проблем связана с массовой миграцией населения из сельской местности, вызванной тем, что качество и доступность социальных услуг в России напрямую зависят от плотности населения.

— Чем больше населенный пункт и плотнее население, тем сильнее и дороже в нем социальная инфраструктура. У нас до сих пор не редкость, когда в сельских территориях нет школ, социальных учреждений, больниц, — указывает собеседница «Известий».

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Именно поэтому акцент в демографической стратегии стоило сделать на оснащение сельских территорий и малых городов учреждениями социальной инфраструктуры, а не на совершенствование их в городах, убеждена Митина.

Одних лишь новых больниц, школ и детских садов в небольших населенных пунктах, впрочем, для улучшения демографической ситуации будет недостаточно. Потребуется также развитие опережающими темпами сельских территорий как экономических субъектов, уточняет Дмитрий Журавлев.

Полезные дополнения

Существует несколько дополнительных способов, позволяющих расширить инструментарий демографической политики в России, считает Надежда Капустина. Например, налоговые преференции для компаний, создающих благоприятные условия для работающих родителей, могли бы стимулировать бизнес вкладываться в социальную сферу. А развитие арендного жилья по доступным ценам решило бы проблему «жилищного старта» для молодых семей.

— Важно также совершенствовать инфраструктуру детского досуга, делая российские города по-настоящему дружелюбными к семьям с детьми, — полагает эксперт.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Кроме того, для ускорения реализации стратегических целей властям следует расширить сотрудничество с НКО и благотворительными фондами , уверена Саниям Коваль. Господдержка должна включать грантовое финансирование, упрощенные процедуры регистрации и налоговые льготы.

— Это необходимо, потому что благотворители и общественные организации обладают уникальной способностью оперативно реагировать на нужды семей, оказывая точечную помощь там, где государственные структуры могут испытывать ограничения, — объясняет эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Тесное взаимодействие государственных органов, бизнеса и общественности обеспечит успех реализации новой стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, убеждена собеседница «Известий».

Принятый документ задает правильный вектор демографической политики в России, однако его эффективность определится возможностями государства реализовать намеченные планы в полном объеме и оперативно адаптировать политику к меняющимся экономическим условиям, резюмирует Капустина.