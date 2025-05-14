Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Суд приговорил к 16 годам заключения старшего солдата 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Виктора Кирпиченко, который препятствовал эвакуации жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ. Суд признал Кирпиченко виновным в совершении теракта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
«Приговором суда Кирпиченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале.
Установлено, что 9 сентября минувшего года фигурант незаконно вторгся на территорию России в составе подразделений ВФУ. По данным СК России, при себе он имел автомат АК-47 и ручные противопехотные гранаты. Под угрозой применения оружия он препятствовал эвакуации мирных граждан в населенных пунктах Любимовка и Снагость Суджанского района.
Также Кирпиченко неоднократно открывал огонь по российским военным и местным жителям региона и удерживал под вооруженным контролем, в том числе минированием дорожных направлений и участков местности Любимовки. Российские военные задержали его в ходе боевых действий.
6 мая Суд приговорил боевика ВФУ к 17 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка Кореневского района Курской области. Уточнялось, что в ноябре 2024 года он незаконным путем вторгся на российскую территорию, вооруженный автоматом АК-74. Уточняется, что Ольговке он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей, угрожая оружием.