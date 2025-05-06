Суд осудил военнослужащего ВФУ на 17 лет по делу о теракте в Курской области
Суд приговорил военнослужащего Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к 17 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка Курской области. Об этом 6 мая сообщил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных формирований Украины Льву Кырову», — следует из публикации в Telegram-канале.
Следствие установило, что в ноябре 2024 года Кыров, вооруженный автоматом АК-74, незаконно вторгся на территорию России. Уточняется, что в селе Ольговка Кореневского района Курской области Кыров минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей, угрожая оружием.
Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении террористического акта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее, 5 мая, боевика ВФУ осудили за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей в Курской области. Сообщалось, что военнослужащий занимал наблюдательно-огневые позиции в селе Апанасовка Кореневского района Курской области и угрожал местному населению.