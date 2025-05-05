Украинского солдата осудили за препятствование эвакуации жителей Курской области

Военнослужащего Вооруженных формирований Украины (ВФУ) осудили за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей в Курской области. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении младшего сержанта гранатометного отделения при комендатуре быстрого реагирования ВФУ Виктора Исаева», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что Исаев на бронемашине марки «Рошель Сенатор» вторгся незаконно на территорию России в августе 2024 года с целью совершения террористического акта. Он был вооружен автоматом АК-74 и автоматическим станковым гранатометом МК-19.

Военнослужащий занимал наблюдательно-огневые позиции в селе Апанасовка Кореневского района Курской области и запугивал местное население. Кроме того, он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Исаев признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Суд приговорил военнослужащего ВФУ к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 29 апреля, суд назначил от 11 до 14 лет лишения свободы пяти украинцам за подготовку в 2022 году теракта в Мелитополе в Запорожской области. Следователи выяснили, что злоумышленники добровольно занимались террористической деятельностью. Они приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.