Суд назначил сроки до 14 лет фигурантам дела о подготовке взрывов в Мелитополе

Суд назначил сроки от 11 до 14 лет пяти украинцам за подготовку в 2022 году теракта в Мелитополе в Запорожской области. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Горлова Игоря Юрьевича, Голубева Андрея Юрьевича, Жукова Александра Анатольевича, Зуева Владимира Александровича и Петрова Юрия Анатольевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Следствие установило, что подсудимые добровольно занимались террористической деятельностью в Мелитополе. Они приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Кроме того, фигуранты планировали совершить террористический акт. Так, они спрятали в автомобиле взрывчатку, которую хотели активировать вблизи одного из мест выдачи гуманитарной помощи жителям города.

Теракт пресекли сотрудники правоохранительных органов. Подсудимых признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет: Горлову — 14 лет, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет в исправительных колониях строгого режима. Все они будут первые 5,5 года отбывать в тюрьме.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее, 28 апреля, боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Мармаза приговорили к 16 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка в Курской области. Он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей.