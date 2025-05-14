СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
США выступили против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне. Об этом 14 мая сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно данным агентства, на данный момент заявки на участие во встрече уже отправили Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос о приглашении Украины может быть затронут на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье.
«Почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне», — заявил собеседник агентства.
Саммит НАТО запланирован на 24–25 июня во Дворце Мира в Гааге, который является официальной резиденцией Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда.
Ранее, 12 мая, кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен пообещал на дебатах в случае своего избрания не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс. Он также заявил, что не согласится на отправку польских военных в Киев.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте 9 мая сообщил, что в рамках мирного соглашения Украине не будет гарантировано членство в НАТО. При этом, по его словам, существует вероятность вступления страны в альянс в долгосрочной перспективе.