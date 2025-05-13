Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить вступление в НАТО Украины
Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен в понедельник, 12 мая, пообещал на дебатах в случае своего избрания не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс НАТО.
«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — сказал он.
Также он заявил, что Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым.
Ранее в этот день глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Уточняется, что он решил отозвать согласие на работу консульства в стране.
22 октября 2024 года МИД Польши решил закрыть консульство России в Познани. При этом Сикорский в очередной раз обвинил российские спецслужбы в попытках организации диверсий в стране и связал свое решение с якобы ведущейся РФ «гибридной войной» против государства и ее союзников.