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В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО

Качиньский: страны НАТО планировали войти в районы Винницы и Житомира
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Страны НАТО планировали ввести войска на территорию Украины еще в начале специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала конфликта. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница – Житомир», — приводит его слова портал wPolityce.

Он заявил, что ввод контингента НАТО должен был помочь Украине в ведении боевых действий, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не будет отправлять солдат на Украину. Сикорский также подчеркнул, что Варшава не изменит свою позицию, даже если другие западные страны примут решение о своем участии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую угрозу для безопасности всей Европы.

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