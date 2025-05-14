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Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине

Глава МИД Сикорский: Польша не будет отправлять свои войска на Украину
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Фото: Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk
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Польша не будет отправлять своих солдат на Украину. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Так он отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который упомянул о возможности развертывания европейских сил к западу от Днепра с участием четырех стран, в том числе и Польши.

«Если Польша станет частью этой операции, при условии, что она (операция. — Ред.) будет иметь место, наше участие в этой операции не будет включать в себя пребывание польских солдат на украинской земле», — сказал он в интервью интернет-порталу Оnet.pl.

Сикорский также подчеркнул, что Варшава не изменит свою позицию, даже если другие западные страны примут решение о своем участии.

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