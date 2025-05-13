Келлог заявил об обсуждении размещения европейских сил к западу от Днепра
США в рамках украинского урегулирования обсуждают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом 13 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах, немцах и сейчас на самом деле еще о поляках», — заявил он в интервью каналу Fox Business, запись которого размещена на YouTube-канале вещателя.
По словам посланника, такое размещение контингента означает, что он будет находится вне зоны боевого соприкосновения на Украине.
Ранее, 1 мая, СМИ сообщили о то, что план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке миротворческих сил на территорию Украины провалился, а попытки Лондона и Парижа взывать другие страны к внесению своего вклада в проект терпят крах.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.