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Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова Оксана Шевченко приговорена к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 500 тыс. рублей, сообщает 14 мая пресс-служба Южного окружного военного суда.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Шевченко Оксаны Викторовны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 («Приготовление к совершению террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств группой лиц»)», — отмечено в Telegram-канале суда.

Установлено, что Шевченко в составе организованной группы подготовила всë для совершения теракта с помощью радиоуправляемого взрывного устройства. Покушение на главу Крыма планировалось с 8 мая 2023 года по 29 февраля 2024 года. Вместе с членами преступной группы женщина приехала на полуостров на автомобиле, внутри которого было скрыто взрывное устройство. В Крыму она арендовала гаражный бокс, где сделала тайник для хранения СВУ.

«Шевченко с участником преступной группы осуществили изучение возможных мест совершения преступления, места фактического проживания Аксенова С.В., мест возможного его нахождения. Преступная деятельность не была доведена до конца в связи с ее пресечением сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в суде.

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В августе 2024 года Южный окружной военный суд также приговорил жителя Крыма Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы и штрафу в 350 тыс. рублей за подготовку покушения на Аксенова. Установлено, что 35-летний Корчинский под руководством сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) обучился применению взрывных устройств. В июне 2023 года по указанию того же лица он забрал взрывчатку из тайника в Симферополе, чтобы установить в автомобиль Аксенова. Эти действия пресекли российские правоохранители.

В июле прошлого года Аксенов рассказал, что приговора ожидают более десяти обвиняемых по делам о покушении на него. Тогда он добавил, что все виновные обязательно понесут наказание. В конце мая глава Крыма также сообщил о четырех попытках покушения на его жизнь только за последний год. Во всех случаях злоумышленники были задержаны. Одну из попыток покушения на Аксенова предотвратили в июле 2023 года сотрудники ФСБ.

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