Глава Крыма сообщил о десяти обвиняемых в подготовке покушения на него
Глава Республики Крым Сергей Аксенов 17 июля сообщил журналистам, что в данный момент более десяти обвиняемых по делам о покушении на него ожидают приговора.
«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — пояснил Аксенов.
Он добавил, что все виновные обязательно понесут наказание.
Ранее, 23 мая, глава республики сообщил, что на него за последний год было совершено четыре покушения. Все преступники были задержаны. Тогда он заявил, что всех, кто угрожает жизни крымчан и россиян, ожидает только тюрьма и смерть.
Так, 3 июля прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на Аксенова. Сообщалось, что задержанный был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и планировал подорвать автомобиль главы республики. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу.
Аксенов в свою очередь поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу.