Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него
Глава Республики Крым Сергей Аксенов после предотвращенного покушения на него со стороны Украины заявил, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. Об этом 3 июля он написал в своем Telegram-канале.
«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. <...> Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны», — говорится в сообщении.
Он также добавил, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно только тогда, когда будут выполнены цели специальной военной операции (СВО), поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
О предотвращении ФСБ попытки покушения на Аксенова стало известно ранее в этот день. Задержанный был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По сообщению ФСБ, мужчина прошел «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу». Планировался подрыв автомобиля Аксенова.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. Задержанный 1988 года рождения дал признательные показания.