Реклама
Прямой эфир
Общество
«Почта России» опровергла сообщения об изменении начисления зарплат
Общество
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него
Общество
Прокуратура Находки начала проверку по факту схода локомотива с путей в Приморье
Культура
VK и «Таврида.АРТ» представили образовательную программу по личному бренду
Общество
В Крыму представили уникальное вино урожая 1944 года
Общество
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
Авто
Представлена рестайлинговая версия седана Lexus ES
Общество
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
Мир
Переговоры между Турцией и РФ по зерновой сделке могут состояться до 18 июля
Мир
Камбоджа приняла решение о высылке представителей Facebook из страны
Мир
В Германии заявили о неоправданных ожиданиях Запада от Украины
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
В Госдуме заявили об отсутствии необходимости мобилизации после вывода ЧВК «Вагнер»
Сюжет:

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него

Аксенов после попытки покушения: уверен, что заказчики будут найдены и наказаны
0
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Республики Крым Сергей Аксенов после предотвращенного покушения на него со стороны Украины заявил, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. Об этом 3 июля он написал в своем Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. <...> Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно только тогда, когда будут выполнены цели специальной военной операции (СВО), поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

О предотвращении ФСБ попытки покушения на Аксенова стало известно ранее в этот день. Задержанный был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По сообщению ФСБ, мужчина прошел «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу». Планировался подрыв автомобиля Аксенова.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. Задержанный 1988 года рождения дал признательные показания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023