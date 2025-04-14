Сложный след: подозреваемый в покушении на Трампа симпатизировал украинским неонацистам

Никита Касап, которого власти США подозревают в убийстве своих родителей и подготовке покушения на Дональда Трампа, состоял в чатах украинских радикалов, интересовался деятельностью «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в России) и идеологией неоязычников-сатанистов из «Ордена девяти углов». Это следует из представленных в суд материалов ФБР и исследованных «Известиями» сообщений Касапа в публичных чатах.

Связь Никиты Касапа с украинскими неонацистами

Подробности расследования в отношении 17-летнего Никиты Касапа стали известны из ходатайства о выдаче ордера на осмотр изъятых у подозреваемого электронных устройств. Согласно данным под присягой показаниям спецагента ФБР, у спецслужбы есть достаточно оснований полагать, что в этом случае имел место заговор с целью покушения на убийство президента США и использование оружия массового поражения. Ожидается, что официальные обвинения будут предъявлены Касапу в суде 7 мая.

«Как думаешь, какую страну обвинят в этом [преступлении]?» — цитирует ФБР переписку Касапа с подстрекателем. На это аноним прямолинейно заявляет: «Россию. Это и есть цель».

Во время осмотра телефона Касапа был обнаружен манифест с изображением Адольфа Гитлера, объясняющий необходимость убийства Трампа «спасением белой расы» от «еврейских политиков». «Почему именно Трамп? Потому что его устранение (как и вице-президента) гарантирует хаос...» — уточняется в документе.

Фото: Global Look Press/Boris Roessler

Также у подростка нашли инструкции по переделке гражданского дрона для нападения с использованием взрывчатки, горючей смеси или отравляющих веществ. Компоненты Касапу должны были передать в обмен на перевод денег куратору в криптовалюте. В переписке с неким Романом, аккаунт которого был привязан к украинскому телефонному номеру, Касап также обсуждал и обещанную ему переправку на Украину.

Как убедились «Известия», упомянутый в материалах ФБР Telegram-аккаунт Касапа состоял в сообществах, посвященных также проукраинским группировкам NS/WP и Misanthropic Division (обе признаны в России террористическими и экстремистскими). Это удалось выяснить благодаря анализу его сообщений в открытых Telegram-чатах, проведенному компанией «Интернет-розыск».

Упомянутые в материалах ФБР собеседники Касапа по переписке также состояли в различных радикальных чатах, оставляя в них комментарии на русском и украинском языках. Один из них состоял также в чатах для жителей Дагестана, размещая там объявления о возможности быстрого и легкого заработка.

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Из доступных сообщений самого Никиты Касапа следует также, что, помимо перечисленных группировок, он интересовался деятельностью «Русского добровольческого корпуса» (РДК) — военизированного формирования Главного управления разведки Украины, созданного из бежавших из России неонацистов. В частности, Касапа интересовало, справедливы ли утверждения о еврейском происхождении лидера РДК Дениса Капустина и финансировании организации живущим в Израиле беглым вице-президентом ЮКОСа Леонидом Невзлиным.

Касап и «Орден девяти углов»

Касап перебрался в Штаты вместе с матерью из Молдавии почти 10 лет назад. Женщина познакомилась в интернете с гражданином США и переехала жить к нему вместе с малолетним ребенком. В конце февраля 2025 года мать отчима Касапа обратилась в офис шерифа из-за того, что не могла связаться с семьей сына. Правоохранители обнаружили в доме трупы семейной пары — супругов убили из револьвера.

Сбежавшего с оружием Касапа задержали 28 февраля. При осмотре его смартфона было выявлено содержимое, связанное с радикальными экстремистами. Переписка с неизвестными включала обсуждение покупки револьвера и советы по сокрытию следов убийства родителей, написанные на русском языке. Преступление было частью плана злоумышленников по завладению средствами семьи Касапа для подготовки теракта, считает следствие.

Выяснилось, что Касап открыто обсуждал с пользователями соцсетей свою приверженность идеям неоязыческого сатанинского культа «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, O9A). Среди преступлений адептов этого культа — терроризм, человеческие жертвоприношения, растление детей и изнасилования. В ноябре 2023 года подростком уже интересовались сотрудники ФБР. Они проверяли устройства и историю браузера Касапа, но тогда подтверждений опасной активности не нашли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее «Известия» публиковали расследования о связях РДК с «Орденом девяти углов», преступления которого расследуют спецслужбы и в России, и на Западе. Еще за год до начала СВО в одном из своих блогов в причастности к секте признавался боевик РДК Кирилл Канахин. В свою очередь, лидер террористов Денис Капустин в 2014 году посещал тренировочный лагерь британской неонацистской организации National Action, тесно связанной с орденом. Подробнее о том, как российские следы самой радикальной секты сатанистов привели к экстремистам на Украине, можно узнать из спецпроекта «Известий».

По мнению ФБР, экстремисты, под влиянием которых находился Касап, «системно и целенаправленно работают с уязвимыми категориями лиц по всей территории США и за рубежом», пишет спецагент ФБР. «Они часто используют социальные медиа и мессенджеры для связи с потенциальными жертвами, приучая их к насилию», — отмечает сотрудник спецслужбы в своих показаниях.

С 2023 года ФБР во взаимодействии с Европолом расследует преступления участников онлайн-сообщества «764», которые обвиняются в убийствах, растлении детей, изнасилованиях, похищениях и доведении до самоубийства. В январе 2024 года исследователи из организации Global Network on Extremism and Technology (GNET), финансируемой американскими IT-гигантами, пришли к выводу, что сеть «764» действительно контролируется последователями «Ордена девяти углов» и имеет связь с проектом «М.К.У.» (движение «Маньяки. Культ убийств», признано в России террористическим сообществом).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Последний был основан в 2018 году неонацистом Егором Красновым из украинского города Днепропетровска. Его сторонники совершали нападения на мигрантов, убивали бездомных, планировали теракты и массовые расстрелы. В августе 2023 года Национальный антитеррористический комитет России сообщал о 150 задержанных участниках «М.К.У.» в десятках регионов за два года.