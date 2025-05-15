Врач предупредила об опасности народных трав

Использовать травы для лечения может быть опасно для здоровья. Об этом 14 мая рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в беседе с «Газета.Ru».

По словам Хайкиной, из-за отсутствия проверенных методов лечения, среди которых антибиотики, гормональные препараты, и других современных распространились народные методы лечения: травы, коренья, настойки. Однако с развитием медицины возникли сомнения в эффективности подобных способов лечения.

«Конечно, некоторые растения действительно работают. Кора ивы (предшественник аспирина), зверобой (легкий антидепрессант), валериана (седативное действие) — всё это подтверждено. Однако есть травы, которые опасны, но многие считают их полезными и безопасными. К тому же эти растения очень популярны», — подчеркнула Хайкина.

Специалист назвала пять популярных трав, которые часто употребляют для улучшения здоровья, но при регулярном употреблении или без учета противопоказаний они могут быть опасны.

Как отметила Хайкина, на первом месте оказалась ромашка. Она может провоцировать аллергические реакции, снижать свертываемость крови и вызывать головную боль, сонливость при передозировке. Затем следует зверобой. Считается, что это популярное средство от депрессии, однако он снижает эффект многих лекарств, от антидепрессантов до сердечных, а также усиливает фоточувствительность, поэтому при частом употреблении повышается риск ожогов и пигментации даже при непродолжительном пребывании на солнце.

Остальные места заняли лакричник (корень солодки), мята и шалфей, с которым необходимо быть особенно осторожными беременным женщинам — высокие дозы этой травы могут спровоцировать сокращения матки.

«Правда в том, что траволечение не такое безобидное, как кажется. <…> Сегодня же мы, к сожалению, всё чаще выбираем травы наугад, забывая, что натуральное — не всегда значит безопасное. И лучшее, что вы можете сделать, если заболели, — это обратиться к врачу», — заключила Хайкина.

12 мая Хайкина в беседе предупредила об опасности сочетания алкоголя с газировкой. По ее словам, одна из главных причин опасности заключается в ускоренном всасывании алкоголя.