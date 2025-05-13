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Врач предупредила об опасности сочетания алкоголя с газировкой

Врач Хайкина: мешая газировку и алкоголь, вы даете органам удвоенную нагрузку
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Смешивание алкоголя с газированными напитками — распространенная практика. Однако такое сочетание приводит к значительному увеличению нагрузки на организм. Об этом 12 мая рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru».

Как указала эксперт, одна из главных причин — ускоренное всасывание алкоголя. Углекислый газ в газировке раздражает слизистую желудка, повышая ее проницаемость, из-за чего спирт быстрее попадает в кровь, пояснила Хайкина. В результате опьянение наступает стремительнее и сильнее, а контроль теряется раньше ожидаемого.

Еще один негативный фактор, который назвала врач — двойная нагрузка на печень и поджелудочную железу. По ее словам, эти органы наиболее уязвимы перед сахарами и токсинами, а сочетание алкоголя с газировкой заставляет их работать в усиленном режиме. Речь идет не просто о повышенной нагрузке, а о настоящей перегрузке, особенно если употребляется несколько таких коктейлей подряд, что случается довольно часто, отметила нутрициолог.

Третья проблема заключается в высокой калорийности. Эндокринолог обратила внимание, что популярные миксы вроде виски-колы, ром-колы или водки с лимонадом содержат огромное количество сахара, который не дает чувства сытости, зато провоцирует набор веса.

Кроме того, еще одним риском являются резкие колебания уровня сахара в крови. Эксперт рассказала, что сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы, а спирт замедляет ее переработку. Это может привести к слабости, дрожи, потливости, а в некоторых случаях — даже к гипогликемии, особенно у людей с нарушениями метаболизма, предупредила врач.

Хайкина подчеркнула, что коктейль — это не просто «легкий напиток», а зачастую скрытая доза алкоголя плюс избыток сахара. Чтобы минимизировать вред, она порекомендовала соблюдать меру: для женщин безопасной нормой считается один коктейль за вечер, для мужчин — не более двух. Также врач посоветовала выбирать менее крепкие варианты (до 20–25 г чистого спирта), избегать излишне сладких ингредиентов, хорошо поесть перед употреблением алкоголя и не забывать пить воду в течение вечера.

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Ранее, 3 мая, научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анна Бунова рассказала «Известиям», что нельзя бороться с похмельем при помощи алкоголя. Использование спиртных напитков в качестве «лекарства» — опасный миф, так как в результате организм подвергается новому удару.

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