В Ленобласти проверили еще одно кафе после смерти трехлетней девочки от отравления
В Ленинградской области сотрудники прокуратуры проверили еще одно кафе после смерти трехлетней девочки от отравления и нашли нарушения. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«В ходе проверки в городе Подпорожье выявлены аналогичные нарушения — в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции», — указано в Telegram-канале.
Кроме того, в ведомстве добавили, что у работников отсутствуют санитарные книжки, а также нет журналов учета здоровья работников, контроля температуры и влажности в помещениях, которые используются для приготовления пищи.
В настоящее время решается вопрос о приостановке деятельности данного кафе.
Накануне стало известно, что трехлетняя девочка погибла после посещения кафе в Лодейном Поле. Она скончалась в больнице от остановки сердца.
Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в кафе Лодейного Поля. Уточнялось, что в заведении общепита не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
Позднее в следственном управлении (СУ) СК России по региону сообщили, что управляющего кафе в Лодейном Поле области задержали из-за гибели трехлетней девочки.