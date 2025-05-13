В Ленобласти задержали управляющего кафе после гибели трехлетней девочки

Управляющего кафе в Лодейном Поле в Ленинградской области задержали из-за гибели трехлетней девочки после посещения заведения. Об этом 13 мая сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Задержанного подозревают в совершении преступления по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В кафе изъяли документы и проводят экспертизы, деятельность заведения приостановлена.

Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в кафе Лодейного Поля, после посещения которого погибла трехлетняя девочка. Уточняется, что в заведении общепита не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее в этот день сообщалось, что трехлетняя девочка погибла после посещения кафе в Лодейном Поле. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По словам мамы ребенка Дарьи, судмедэксперт еще не доказал факт отравления в кафе, смерть могла быть несчастным случаем.