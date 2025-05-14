В Ростовской области двух полицейских заподозрили в организации незаконной миграции
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- В Ростовской области двух полицейских заподозрили в организации незаконной миграции
В Ростове-на-Дону двух полицейских заподозрили в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области.
Так, в отношении начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД и начальника одного из отделом управления возбудили уголовное дело по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).
«Фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 граждан иностранного государства сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу в срок и в порядке, установленном законодательством», — говорится в Telegram-канале СУ СК России по региону.
Отмечается, что таким образом подозреваемые создали условия для незаконного пребывания иностранцев в РФ. На текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 8 апреля сообщила о пресечении канала незаконной легализации мигрантов в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции задержали 15 подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).