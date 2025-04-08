В Санкт-Петербурге полиция пресекла канал незаконной миграции

Сотрудники полиции пресекли канал незаконной легализации мигрантов в Санкт-Петербурге, задержано 15 подозреваемых. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что двое местных жителей организовали нелегальный бизнес. Через знакомого они искали иностранцев, которые хотели заключить фиктивный брак с гражданами России для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство», — уточнила Волк в своем Telegram-канале.

По оценкам полиции, злоумышленники требовали оплату за свои услуги в размере до 200 тыс. рублей. Уточняется, что подозреваемые также помогали мигрантам с регистрацией по месту пребывания, для этого они подбирали сообщников среди собственников жилья в Санкт-Петербурге.



Как уточнила Волк, среди 15 задержанных присутствуют предполагаемые организаторы, фиктивные жены, а также владельцы квартир. В ходе обысков обнаружены и изъяты документы и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

7 апреля в Иркутской области совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ были задержаны две женщины, подозреваемые в организации незаконного проживания на территории региона более 230 иностранных граждан. Установлено, что местная предпринимательница при содействии своей знакомой за денежное вознаграждение заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры.