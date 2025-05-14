Объявлены официальные цены кроссоверов Li Auto в России
Концерн Sinomach Auto объявил розничные цены на китайские кроссоверы Li Auto (Lixiang) в России, информация о них поступила «Известиям» 14 мая. Модели L6 и L7 будут представлены в двух вариантах оснащения, а флагманская L9 — в одной.
Модель Lixiang L6 будет стоить от 5,69 млн в версии Pro и от 6,09 млн в исполнении Max. Более крупный кроссовер L7 — от 6,59 млн (Pro) и от 7,29 млн (Ultra). Флагманский L9 в комплектации Ultra обойдется в 8,59 млн рублей.
«До настоящего момента автомобили поставлялись в Россию через схемы серого импорта. С 15 мая компания Li Auto прекращает работу таких каналов, что позволит нам обеспечить более высокий уровень сервиса и поддержки наших клиентов», — заявил заместитель главы филиала, директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин.
Официальные продажи гибридных кроссоверов Li Auto (Lixiang) в России начнутся в конце мая 2025 года, объявил ранее дилерский холдинг «Авилон». Все официально ввезенные автомобили получат гарантию три года, или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а также гарантию на тяговую батарею — восемь лет, или 160 тыс. км.
26 марта стало известно, что концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto). Покупатели официальных машин Li Auto получат оригинальные запчасти, обновления ПО, гарантию и техническую поддержку.