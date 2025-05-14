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Патрушев рассказал об обеспечении продовольственной безопасности РФ

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Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии. В мероприятии приняли участие руководство Минсельхоза России, Минприроды России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, других профильных ведомств, а также представители регионов.

«Президент России Владимир Путин поставил агропромышленному комплексу задачу к 2030 году существенно нарастить объемы продукции. Это касается всех направлений отрасли, в том числе, конечно, животноводства. По планам Минсельхоза России, за шесть лет в мясном направлении производство должно увеличиться практически до 20 млн т. Планируется, что объемы молока превысят 38 млн т. Одним из ключевых факторов достижения данных показателей является обеспечение эпизоотического благополучия. Для этого сегодня на всех уровнях ведется системная работа. Таким образом, мы обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны и увеличиваем экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса. Отдельно отмечу, что благодаря мероприятиям Россельхознадзора, в том числе связанным с активным внедрением цифровых инструментов контроля, в России налажена одна из лучших в мире практик надзорной деятельности в сфере ветеринарного благополучия», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер отметил, что, хотя в 2025 году эпизоотическая обстановка в мире остается непростой, в России ситуация стабильная. В промышленном секторе очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа не фиксировалось.

Патрушев подчеркнул, что все профилактические мероприятия должны осуществляться на местах в полном соответствии с требованиями ветеринарной безопасности. На совещании также обсудили мероприятия по профилактике заболеваний животных в дикой фауне.

По итогам мероприятия Патрушев поручил усилить меры профилактики распространения инфекций в регионах и усилить контроль перемещения животных и продукции на всех видах транспорта.

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Ранее, 30 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил о продлении грантовой поддержки сельскохозяйственных предприятий в приграничных регионах России на полгода. Он уточнил, что в программах принимают участие Курская, Брянская, Белгородская области.

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