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Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд

Алиханов: товарооборот между Россией и Египтом вырос на 32% и достиг $9 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году вырос на 32% и превысил отметку $9 млрд. Об этом 14 мая сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Египет является нашим крупнейшим внешнеторговым партнером на Африканском континенте. Наш товарооборот показывает уверенный рост. За последние пять лет он увеличился в полтора раза. Только за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32%, преодолев отметку в $9 млрд», — сказал министр.

Алиханов отметил, что Россия заинтересована в увеличении экспортных поставок мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции в Египет и наращивании объемов плодово-овощного импорта из республики.

Он подчеркнул, что переход России и Египта на расчеты в национальных валютах и денежных единицах дружественных стран придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей между государствами.

Глава Минпромторга сообщил, что в 2024 году Египет посетили 1,4 млн россиян. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 15%.

«Российские компании уже поставляют современное телеком-оборудование для национального проекта по проведению высокоскоростного интернета в отдаленные районы Египта», — добавил Алиханов.

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Президент России Владимир Путин 9 мая на встрече со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси сообщил, что показатель товарооборота РФ и Египта за прошлый год вырос на треть — он достиг рекордных $9 млрд. Он добавил, что две страны занимаются реализацией крупных совместных проектов.

В этот же день президент Египта обсудил с Путиным возможность увеличения турпотока из РФ. Главы государств среди прочего рассмотрели развитие новых туристических направлений.

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