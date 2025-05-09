Президент Египта обсудил с Путиным возможность увеличить турпоток между странами

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения туристического потока из РФ. Об этом 9 мая проинформировала канцелярия президента Египта.

«Два президента сошлись во мнении о важности увеличения числа российских туристов, приезжающих в Египет, развитии новых туристических направлений», — отметили на официальной странице ведомства в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По информации канцелярии президента Египта, ас-Сиси в рамках мероприятия поздравил своего российского коллегу и граждан РФ с Днем Победы. Он также высоко оценил стратегические отношения двух государств, в основе которых — Всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное еще в 2018 году.

На переговорах состоялось обсуждение региональных и международных вопросов, представляющих интерес для двух стран. Главы государств также подчеркнули важность восстановления стабильной обстановки на Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа. Они заявили о необходимости предпринять действия, направленные на предотвращение эскалации конфликта.

Путин дал высокую оценку усилиям Египта по достижению прекращения огня в секторе Газа, освобождению заложников, заключенных, отправке гуманитарной помощи для решения кризиса. Президент РФ выразил признательность за роль государства в рамках ситуации на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Россия поддерживает усилия Египта.

В этот же день президент РФ заявил о рекордном росте товарооборота России и Египта за прошлый год. Показатель за указанный период вырос на треть — он достиг рекордных $9 млрд.