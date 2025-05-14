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Москалькова предложила увеличить выплаты для ветеранов боевых действий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Выплаты, предусмотренные для ветеранов боевых действий, нужно повысить. Об этом 14 мая заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ.

Она отметила, что каждый месяц ветераны получают 4,5 тыс. рублей, и это крайне мало.

«Она (ежемесячная выплата. — Ред.) чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства», — подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ предложила членам совета обратиться к государственным органам по вопросу увеличения выплат.

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Министерство обороны РФ 24 апреля выдвинуло предложение о распространении единовременной выплаты, сумма которой составит 400 тыс. рублей, на бойцов, служащих на территории Брянской, Белгородской и Курской областей и выполняющих задачи контртеррористической операции. В ведомстве уточнили, что на выплату смогут рассчитывать бойцы, которые подписали контракт после 9 августа 2024 года.

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