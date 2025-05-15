Врач предупредил об опасности возникновения варикоза в жару

В погоне за красотой ног легко пропустить первые признаки серьезного заболевания — варикозного расширения вен. Важно, что в группе риска находятся не только те, у кого есть наследственная предрасположенность, но и люди с избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни. Как 15 мая «Известиям» рассказал ведущий хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Сергей Тарабарин, жара создает дополнительную нагрузку на сосуды, расширяя их и замедляя кровоток.

«Высокие температуры сами по себе становятся фактором риска: жара вызывает расширение сосудов, что замедляет венозный отток крови и провоцирует застой. Это создает дополнительную нагрузку на венозную систему, особенно у тех, кто уже имеет предрасположенность к варикозу», — обратил внимание врач.

Специалист отметил несколько ключевых факторов риска. Помимо наследственности, опасность представляют гормональные изменения, включая прием контрацептивов или беременность, избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Даже привычные бытовые позы, например, сидение с поджатыми ногами или долгое стояние на одном месте, могут сыграть злую шутку.

«Любопытно, что в азиатских странах, где традиционно сидят на полу, уровень варикозной болезни ниже, чем у тех, кто перенял европейский стиль жизни со стульями и креслами. Исследования показывают, что сидячее положение с опущенными ногами увеличивает риск развития венозной недостаточности в 3–4 раза», — отметил Тарабарин.

Для профилактики заболевания врач рекомендует комплексный подход. Регулярная физическая активность — пешие прогулки, плавание, йога — помогает активировать естественный механизм венозного оттока. Не менее важны контроль веса и соблюдение питьевого режима, поскольку обезвоживание делает кровь более вязкой.

Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделить обуви. Летом лучше отказаться от каблуков выше 4–5 см и слишком узких моделей. Также полезно включать в рацион продукты, богатые витамином С, рутином и антиоксидантами: они укрепляют сосудистые стенки.

Тарабарин предостерег от игнорирования первых симптомов — тяжести в ногах, отеков, ночных судорог или появления сосудистых звездочек. По его словам, многие женщины воспринимают эти признаки как естественную усталость, особенно в жару. Однако они могут свидетельствовать о начальной стадии заболевания.

Своевременное обращение к флебологу позволяет обойтись консервативными методами лечения — специальной гимнастикой, компрессионным трикотажем и коррекцией образа жизни.

Ранее, 11 апреля, врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Ставцев рассказал «Известиям», в чем опасность сосудистых звездочек. Он добавил, что появление или увеличение сосудистых звездочек на ногах может говорить о симптомах варикоза. Однако сказать наверняка, есть ли заболевание, сможет только врач-флеболог после обследования.