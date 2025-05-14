Губернатор Амурской области доложил Путину о ситуации с природными пожарами
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Кремля.
«Губернатор доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними», — указано в Telegram-канале.
Накануне в городе Циолковский загорелся лес около жилых домов на фоне массовых природных пожаров в регионе. Согласно данным МЧС РФ по Амурской области, общая площадь пожаров в регионе составила более 3 тыс. га в период с 11 по 12 мая.