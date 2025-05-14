FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Евросоюз (ЕС) рассматривает меры повышения пошлин на сельскохозяйственную продукцию с Украины с 6 июня текущего года. Об этом 14 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«ЕС планирует в течение нескольких недель ввести более высокие пошлины на украинский импорт, что может нанести серьезный удар по экономике Киева», — говорится в материале.
По данным издания, инициатива негативно скажется на кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. Отмечается, что подобные условия резко сократят беспошлинные квоты для украинской сельхозпродукции.
При этом в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры о новом торговом соглашении с украинской стороной, однако также готовится к переходу от свободной торговли к протекционистским мерам.
28 марта агентство Agence France-Presse сообщило, что ЕС может сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины с июня 2025 года.
Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Они напомнили, что с июня 2022 года в Евросоюзе действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать экономику Украины.