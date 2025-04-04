В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной
Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года.
Они напомнили, что с июня 2022 года в Евросоюзе (ЕС) действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать экономику Украины после начала конфликта, и Киев надеется на дальнейшее продление этого соглашения.
«В последние месяцы некоторые государства-члены, особенно граничащие с Украиной, выражали обеспокоенность в связи с дестабилизацией их аграрных рынков из-за увеличения поставок украинской продукции. Это привело к введению защитных механизмов и активным обсуждениям в Совете ЕС», — цитирует сообщение парламентариев Lenta.Ru.
В связи с этим члены Европарламента спросили ЕК о том, планирует ли она продлевать действующее соглашение о беспошлинной торговле с Украиной после 5 июня 2025 года и, если да, то на каких условиях, а также как Еврокомиссия оценивает последствия этого соглашения для экономик стран ЕС.
7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти республики не намерены закрывать границу страны для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, передает НСН.
17 марта совет ЕС одобрил выплату Украине в размере €3,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи киевскому режиму со стороны объединения. Киев удовлетворил все необходимые условия для очередного транша, включая реформы по повышению выработки возобновляемой энергии, упрощение процедур по пересечению границы и разработку стратегии развития сельского хозяйства.
Позднее, 23 марта, сообщалось, что ЕС испытывает нехватку как сил, так и желания для быстрой помощи Киеву. Уточнялось, что блок заблуждался, полагая, что может действовать наравне с США.
24 марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что власти Украины опасаются разрушительных последствий, если Евросоюз (ЕС) не сохранит беспошлинный торговый режим, передает RT.