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Министр обороны Польши отверг возможность ввода войск на Украину

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Фото: REUTERS/Stringer
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Польша не собирается отправлять своих военнослужащих на территорию Украины в рамках возможного послевоенного урегулирования. Об этом 13 мая заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью радиостанции RMF FM.

Так глава ведомства отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который ранее рассказал о возможном размещении европейских сил к западу от Днепра с участием четырех стран, включая Польшу.

«Польша не планирует и не отправит польских солдат на Украину», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

По словам министра, Варшава рассматривает свое участие в послевоенном процессе иначе. Он отметил, что Польша видит свою роль в поддержании логистического центра, инфраструктурном обеспечении и защите восточного фланга НАТО. Эта позиция согласована с коалицией под председательством Великобритании и Франции.

Косиняк-Камыш допустил, что высказывание Келлога могло быть направлено на подчеркивание значимости польской армии в размещении сил, направленных на обеспечение устойчивости Украины.

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Келлог в этот день сообщил, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. По словам посланника, такое размещение контингента означает, что он будет находиться вне зоны боевого соприкосновения на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.

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