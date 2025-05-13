Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества РФ
Культурное достояние и творческое богатство являются мощным фундаментом для консолидации российского общества. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Большого и Мариинского театров.
«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство — это мощная основа для развития страны и консолидации общества», — отметил глава государства.
Обращаясь к членам совета, он подчеркнул, что поддержка различных проектов в сфере культуры — большой вклад в укрепление единства России.
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