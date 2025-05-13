Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики

Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, нацеленный на продвижение современной драматургии патриотического направления. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован 13 мая на сайте Кремля.

Созданием театра должны заняться правительство Москвы совместно с Министерством культуры России, Советом при президенте РФ по культуре и искусству, а также Союзом писателей России.

«Создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности», — говорится в поручении.

Выполнить задачу следует к 30 ноября 2025 года. Ответственные за выполнение: мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник главы государства Владимир Мединский.

8 мая аналитики martech-компании First Data проанализировали спрос на товары с патриотической атрибутикой и выяснили, что в этом году россияне приобрели онлайн на 42% больше товаров, чем за тот же период прошлого года. В 2025 году с 1 апреля по 2 мая россияне потратили онлайн на различные товары к 9 Мая 246 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 122 млн рублей.

В декабре 2024 года Путин заявил, что победу над нацизмом в 1945 году надо продвигать как общую ценность для всего человечества. При этом он отметил, что во всех странах СНГ помнят и чтят подвиг всех народов СССР.