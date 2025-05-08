Россияне стали больше приобретать патриотическую атрибутику

Аналитики martech-компании First Data в преддверии Дня Победы проанализировали спрос на товары с патриотической атрибутикой и выяснили, что в этом году россияне приобрели онлайн на 42% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года. С результатами исследования ознакомились «Известия» 8 мая.

В 2025 году, в период с 1 апреля по 2 мая, россияне потратили онлайн на различные товары к 9 Мая 246 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 122 млн рублей.

Больше всего увеличилось количество покупок военных костюмов. Россияне приобрели 36 тыс. костюмов, что на 104% больше, чем в прошлом году. На втором месте оказались флаги: покупатели приобрели 253 тыс. флагов — на 73% больше, чем годом ранее. Продажи георгиевских лент выросли на 68%: в этом году было куплено 119 тыс. Также востребованными оказались солдатские пилотки: всего было приобретено 84 тыс., что на 49% больше, чем в 2024 году.

Однако в некоторых категориях аналитики обнаружили и спад спроса. Так, количество покупок искусственных гвоздик уменьшилось на 36%. В 2025 году было приобретено 33 тыс. цветов, а в 2024-м — 21 тыс.

Кроме того, аналитики отметили рост средней стоимости на все категории товаров онлайн. Средняя стоимость костюмов увеличилась на 27% и составила 2057 рублей, флаги увеличились в стоимости на 30%, до 322 рублей, георгиевские ленты — на 38%, до 263 рублей, а искусственные гвоздики — на 41%, до 466 рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что среди опрошенных россиян 86% считают День Победы самым важным праздником в стране. При этом 85% респондентов имеют общее представление об истории войны и хотят узнать больше, а 74% предпочитают узнавать о войне из советской киноклассики. Об этом говорится в результатах опроса холдинга «МТС Медиа».