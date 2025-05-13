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РФ обсуждает с ISU нейтральный статус для не допущенных до отбора к ОИ-2026 атлетов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская сторона обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) возможность получения нейтрального статуса спортсменами, которые не были допущены до отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом 13 мая сообщает Союз конькобежцев России (СКР).

ISU ранее во в тот же день одобрил заявки на участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года для 22 российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Аналогичное решение было принято по заявкам шести фигуристов и семи конькобежцев из Белоруссии.

«СКР находится в постоянном диалоге с ISU по вопросу получения нейтрального статуса спортсменами, не указанными в полученном списке [одобреных заявок]», — говорится в Telegram-канале российской организации.

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9 апреля в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Уточняется, что было принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, также планируется возобновить их участие в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

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