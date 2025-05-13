ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года для 22 российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Об этом 13 мая сообщили на сайте организации.
Сообщается, что из фигуристов допуск получили Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гумменик и Владислав Дикиджи. Они будут выступать в нейтральном статусе.
В число допущенных конькобежцев и шорт-трекистов вошли Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева и Даниил Найденышев.
Аналогичное решение было принято по заявкам шести фигуристов и семи конькобежцев из Белоруссии.
9 апреля в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Уточняется, что было принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, а также планируется возобновить участие в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.