В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом 9 апреля сообщил спортивный директор организации Кит Макконнелл в ходе пресс‑конференции по итогам исполкома, трансляция которой шла на YouTube-канале организации.
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — считает он.
По словам Макконнелла, на данный момент обсуждения продолжаются, однако уже было принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, а также планируется возобновить участие в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
7 марта Томас Бах призвал мировые спортивные федерации рассмотреть вопрос о допуске россиян на квалификационные олимпийские турниры. Он отметил, что миссия Олимпийских игр заключается в объединении стран мира.