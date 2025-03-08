Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации

Мировым спортивным федерациям необходимо рассмотреть вопрос о допуске россиян до квалификационных олимпийских турниров. Об этом в пятницу, 7 марта, в интервью Associated Press (AP) заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Миссия олимпийского движения заключается в объединении. Федерации зимних видов спорта должны очень внимательно изучить этот вопрос», — отметил он.

Кроме этого, президент МОК затронул и тему освистывания гимна США канадскими болельщиками во время турнира четырех наций по хоккею, который прошел с 12 по 20 февраля.

«Это было бы не очень хорошо для телевидения и противоречило бы олимпийским ценностям», — указал Бах, отвечая на вопрос о возможном повторении ситуации на Олимпиаде, если Канада и США встретятся на турнире.

Также спортивный чиновник отметил, что олимпийское движение находится в процессе становления нового мирового порядка.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

До этого, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.