Путин заявил об успешной реализации в РФ режима самозанятости

С режимом самозанятости в России в целом «всë получается», заявил 13 мая президент России Владимир Путин встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Когда мы принимали решение по самозанятым, споров было очень много. Сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно — обеления этого бизнеса. Будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает. В целом всë получается», — заявил Путин.

Как отметил глава государства, власти России не должны ни в коем случае делать никаких шагов, которые бы загнали самозанятых снова в тень.

«Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в «серую зону». Аккуратненько», — посоветовал российский лидер, обратившись к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

3 апреля заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала «Известиям», что более 1,6 трлн рублей заработали столичные самозанятые за всё время действия налога на профессиональный доход в столице. Она указала, что на 1 марта 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 млн человек.

Как рассказали «Известиям» 28 апреля в Корпорации МСП, по итогам I квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 млн. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году. В настоящее время примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства, отметили там.