Эксперты рассказали о росте численности МСП в РФ до 6,7 млн

По итогам I квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 млн. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году. Об этом рассказали «Известиям» 28 апреля в Корпорации МСП.

«Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За I квартал 2025 года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 млн субъектов МСП», — привели слова министра экономического развития России Максима Решетникова в пресс-службе.

По его словам, сегодня малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения

В настоящее время примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства.

«По данным на апрель 2025 года, в России зарегистрировано более 4,42 млн ИП, еще свыше 2,28 млн — это юридические лица. Сектор не только показывает количественный рост, но и качественно развивается. Количество занятых в секторе МСП в 2024 году превысило 29 млн человек, что на 29,2% больше, чем в 2019 году», — отметила заместитель министр экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По итогам I квартала 2025 года регионами — лидерами по приросту численности МСП стали Чеченская Республика (+7%), Дагестан (6,7%) и Ингушетия (6,2%), а также Херсонская и Запорожская области (5,3% и 5% соответственно).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркивает, что при высокой ключевой ставке доступ к льготному заемному финансированию становится жизненно важным для развития малого и среднего бизнеса. В дополнение к традиционным для МСП секторам, таким как торговля, логистика и ресторанный бизнес, в первом квартале также зафиксирован рост числа предпринимателей в таких областях, как разработка программного обеспечения, где увеличение составило 6%.

Ранее, 30 января, в Минэкономразвития России рассказали «Известиям», что ведомство перезапускает программу льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России.

Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе «1764».