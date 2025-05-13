Патрушев назвал проект утилизации затонувшего дока в Мурманской области особым для РФ

Проект утилизации затонувшего плавучего дока в Мурманской области является беспрецедентным для России. Об этом 13 мая сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в регион.

В ходе визита он осмотрел место затопления дока и провел совещание, посвященное организации работы по его утилизации. Во встрече участвовали глава Мурманской области, руководство Минприроды и Минтранса РФ, Росморречфлота и иных заинтересованных ведомств.

«Сложившаяся в Мурманской области ситуация с затонувшим доком создает целый ряд проблем. Это и серьезные помехи для судоходства, и негативное воздействие на окружающую среду», — заявил Патрушев.

Он отметил стратегическое значение акватории для развития Северного морского пути.

«Сейчас создается проект утилизации данного плавучего дока, далее мы приступим к работе. Проект будет масштабным и даже уникальным, так как подобных по размеру затонувших объектов в нашей стране до сих пор утилизировать не приходилось. Тем не менее мы понимаем, как это сделать. У нас есть проектные институты, которые готовы взяться за работу и затем произвести удаление этого объекта», — сказал Патрушев.

Он призвал ускорить работы в связи с тем, что благоприятный для обследования сезон будет коротким в силу особенностей климата Мурманской области. Кроме того, по итогам совещания вице-премьер РФ поручил Минтрансу и Росморречфлоту вместе с регионами страны оперативно разработать и утвердить дорожную карту по организации процесса утилизации.

9 апреля Патрушев отметил стратегическую значимость Сибирского федерального округа (СФО) для укрепления промышленного потенциала России. По его словам, в СФО сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Вице-премьер РФ уточнил, что на территории округа также действуют крупнейшие в стране мощности в сфере гидроэнергетики.