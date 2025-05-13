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Российские гребцы отказались от выступления на чемпионате Европы

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Фото: ТАСС/Роман Кручинин
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Российские гребцы не примут участия в чемпионате Европы из-за требования подписать антироссийскую декларацию. Об этом 13 мая сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем», — приводит слова Свирина ТАСС.

По его словам, российская сторона сначала достигла договоренности с международной федерацией, утвердила все условия и направила расширенный список российских спортсменов. Однако впоследствии организаторы чемпионата Европы от Ассоциации гребли Польши выдвинули дополнительное требование — заполнить специальную декларацию. В документе, предложенном российским участникам, содержались три пункта.

«Во-первых, соблюдать нейтральность. Во-вторых, спортсмен должен подтвердить, что он не получает государственного финансирования либо финансирования от спонсоров, связанных с государством. Это уже невозможно. А третий пункт, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать специальную военную операцию на Украине и, соответственно, государственную политику главы государства», — заявил Свирин и добавил, что после этого сборная России решила отказаться от участия в турнире.

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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев 12 мая заявил, что Россия продолжает делать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), несмотря на санкции, чтобы российские спортсмены могли в будущем выступать на мировом уровне. Он отметил, что ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, подчеркнув, что Олимпиада и чемпионаты миры остаются ключевыми спортивными событиями.

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