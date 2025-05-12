Дегтярев объяснил взносы в WADA перспективой возвращения России в мировой спорт

Россия продолжает делать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), несмотря на санкции, чтобы российские спортсмены могли в будущем выступать на мировом уровне. Об этом 12 мая сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Конечно, оценка решения об отстранении наших спортсменов от международных турниров во многих видах спорта однозначная — это происходит по политическим мотивам, это дискриминация. Мы лишены флага и гимна на Олимпиаде и на первенствах Европы и мира несправедливо. Тем не менее хлопать дверью и жечь мосты — это ошибочный путь», — заявил он Донецкому агентству новостей (ДАН).

Дегтярев отметил, что ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового. Он подчеркнул, что Олимпиада и чемпионаты миры остаются ключевыми спортивными событиями.

Глава Минспорта добавил, что в случае отказа от участия в мировых спортивных событиях уровень подготовки российских спортсменов может значительно упасть. Он рассказал, что, несмотря на существующие препятствия, предпринимаются последовательные усилия для обеспечения участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

29 апреля Дегтярев заявил, что политическая обстановка в мире указывает на приближение российского спорта к снятию санкций. По его словам, большинство европейских чиновников выступают за возвращение спортсменов из России, а также из Белоруссии на международные соревнования.