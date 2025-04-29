Дегтярев указал на приближение российского спорта к снятию санкций

Политическая обстановка в мире указывает на приближение российского спорта к снятию санкций. Об этом 29 апреля заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, большинство европейских чиновников выступают за возвращение спортсменов из России, а также из Белоруссии, на международные соревнования.

«Мы усилили юридическую работу. <...> Претензии мы выдвигаем в юридическом ключе, то есть на их языке говорим. В общем, здравый смысл и политическая обстановка подсказывают, что всё будет хорошо», — отметил министр.

Дегтярев также подчеркнул, что, несмотря на оптимистичный прогноз, многие российские спортсмены всё же не смогут пройти отбор на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«В Италии на зимних Играх мы будем, но, скорее всего, в усеченном формате в связи с тем, что эта ситуация затянулась», — заключил он.

Министр спорта России 14 марта поблагодарил Венгрию за последовательную защиту олимпийских ценностей. Он отметил, что спорт — это важный канал дипломатии, призванный объединять людей, а не разъединять.

В свою очередь, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 26 марта заявил, что страна всегда выступала против политизации спорта и именно поэтому блокирует санкции Евросоюза против ОКР.