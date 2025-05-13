В МИД РФ назвали расследование ЕП против депутатов провалом демократии в Европе
Инициированное Европарламентом (ЕП) расследование в отношении депутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, свидетельствует о кризисе демократии в Европе. Об этом 13 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
«Это показывает, как работает «свобода слова» на Западе. «Правовое государство» они создали, а теперь сами своих же депутатов, которые вроде как должны жить в свободной стране, наказывают», — передает слова Иванова ТАСС.
По его словам, расследование — это еще одно подтверждение, что «происходящее сейчас в Европе далеко от демократии».
Ранее в этот день сообщалось, что ЕП начал расследование поездки группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву.
Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.