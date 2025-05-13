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В Госдуме оценили планы ЕС обойти вето Венгрии на антироссийские санкции

Депутат ГД Чепа усомнился в демократичности ЕС из-за планов обойти вето Венгрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Евросоюзе (ЕС) пытаются найти лазейки, чтобы продвинуться в выполнении задач, направленных против России. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил во вторник, 13 мая, отреагировав на планы объединения обойти вето Венгрии на санкции.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что ЕС готовит контроль за движением капитала и тарифы для защиты от санкций против России, передает RT. Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы, сообщается на сайте kp.ru.

«Мы видим, что «демократия» процветает в Европе. Мы видим, что происходит в странах на выборах, что происходит, если появляется какая-то партия или какое-то правительство в стране, имеющее другое мнение по сравнению с тем консолидированным мнением, принятым большинством стран НАТО. Мы видим полный произвол и попытки обходить все международные нормы, международные и внутренние договоренности стран ЕС, НАТО и так далее. Кто выступает против, становятся изгоями», — поделился Чепа в беседе с Lenta.Ru.

«В интересах Евросоюза как можно скорее санкции отменить»
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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, передает НСН.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — пустое дело, сообщает 360.ru. Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.

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