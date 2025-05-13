ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение против интересов России. Информация об этом была опубликована 13 мая на сайте нижней палаты парламента.

«Речь, в частности, идет о таких правонарушениях, как дискредитация Вооруженных сил РФ (ВС РФ), злоупотребление свободой слова и распространение фейков, нарушение порядка деятельности иностранного агента, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики», — уточнили в Госдуме.

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность привлечения к ответственности тех, кто, находясь за границей, совершил административные правонарушения против интересов РФ.

21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям по найму или из корыстных побуждений, а также помощь в реализации решений международных организаций, в которых не принимает участие Россия. За такие преступления предусматривается лишение свободы сроком до сети лет и конфискация имущества.