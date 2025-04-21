Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, призывы к санкциям по найму или из корыстных побуждений, а также помощь в реализации решений международных организаций, в которых не принимает участие Россия. Соответствующий закон опубликовали 21 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность вводится за помощь международным организациям, в которых не принимает участие РФ, по найму или за средства. За его нарушение грозит уголовное преследование должностных лиц или военнослужащих в виде лишения свободы сроком до семи лет.

До пяти лет лишения свободы человеку могут дать за действия к призыву к санкциям против России, которые лицо совершит из корыстных побуждений или по найму. Также будет ужесточена уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ из-за личной неприязни или из-за получения материальной выплаты. За любое правонарушение также грозит конфискация имущества.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится на сайте.

В этот же день Путин подписал закон, направленный на повышение обеспечения безопасности зрелищных мероприятий. Уточняется, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.